Саблистка Великая рада, что выступит на Играх в Токио, несмотря на все сложности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рада, что, несмотря на сложности при подготовке к сезону и нехватку международных стартов, она сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

СпортсменкВ понедельник стал известен состав национальной команды по фехтованию на Игры в Токио, в который вошла 36-летняя саблистка Великая. Для нее предстоящая Олимпиада станет четвертой в карьере.

"Олимпиада в 36 лет? Это не вызов, это поддержка, - сказал Великая. - Четвертая Олимпиада по счету, как говорится - без комментариев. Я очень рада, что поеду на Олимпиаду, несмотря на все сложности, которые были в последние полтора года, - без соревнований, без обычной подготовки".

"В нашей стране нам были созданы все условия для полноценной подготовки к Играм, несмотря на все ограничения, - отметила Великая. - До Олимпиады осталось совсем немного, и да, сейчас всем нашим спортсменам непросто, плюс ситуация усложняется с каждым днем. Но мы должны собраться с силами и преодолеть решающий рубеж, ведь мы ждали этой Олимпиады пять лет".

Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. Спортсменка является председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.