Онопко: российские футболисты смогут выйти в плей-офф Евро за счет единства и дисциплины

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа Евро, встреча начнется в 22:00 мск. После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3). Подопечные Станислава Черчесова гарантируют выход в плей-офф при победе, при ничейном результате - в случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии в параллельном матче, в случае победы финнов над бельгийцами у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места, и сыграть в плей-офф.

"Я думаю, что мы не проиграем и сможем выйти из группы, добьемся этого за счет единства команды, - сказал Онопко. - Проиграли бельгийцам, но такие матчи бывают, потом победили финнов и сыграли увереннее, перестроились, поэтому за счет дисциплины, за счет того, что ребята понимают всю ответственность за результат сможем выйти в плей-офф. Шанс в виде выхода из группы станет стимулом для многих игроков, это матч года, можно сказать. В команде есть опытные футболисты, есть, конечно, и молодые игроки, которые были впервые приглашены, но в таких матчах и формируется сборная, менталитет победителей".

Онопко входил в тренерский штаб ЦСКА с 2007 по 2020 год, за сборную России на Евро выступает защитник армейцев Игорь Дивеев. "Футболисты, которые проводят много игр, с каждым матчем становятся спокойнее. У Дивеева не так много игр за сборную, были ошибки, но был момент в матче с финнами, когда он спас от гола. По ходу матча было видно, что он становится увереннее, тем более играет с [Георгием] Джикией, они друг другу тоже помогают", - добавил Онопко.

"Дмитрий Баринов тоже стал спокойнее в тройке [защитников] играть. Я думаю, что Дивеев будет увереннее играть с каждым матчем, у нас не так много защитников. Он будет становиться лучше с каждой игрой. Все ошибаются, но важно, чтобы все были едины, не обвиняли конкретного футболиста или группу игроков. Это команда, вместе побеждают и проигрывают", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.