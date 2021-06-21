Свои среди чужих. Кто поддержит сборную России в решающем матче за выход в плей-офф Евро

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу на пути в плей-офф чемпионата Европы ждет тяжелое испытание: ей будет противостоять не только сильный соперник в лице команды Дании, но и более двух десятков тысяч ее болельщиков, которые выкупили почти все билеты на игру.

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Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало - 22:00 мск. Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф, финны располагаются на третьей позиции с тремя очками. Массовый выезд поклонников сборной России в Копенгаген сорвался - действующие в Дании антикоронавирусные ограничения делают поездку в страну очень затруднительной. Разрешить ситуацию не помогло даже вмешательство политиков и футбольных чиновников. С попаданием на игру возникли трудности и у местной русскоязычной диаспоры: поступившие в дополнительную продажу билеты в основном достались датчанам, которые год назад были лишены билетов по причине сокращения вместимости арены: если в докоронавирусный период стадион "Паркен" разрешено было посещать 38 тыс. зрителей, то сейчас он может быть заполнен на две трети. "Если бы мы знали, что будет возможность приобрести билеты, то сразу бы ей воспользовались, - сказала Татьяна, которая живет и работает в Копенгагене уже несколько лет. - Но мы даже не видели объявлений о продаже билетов, нам лишь встречалась информация, что все они выкуплены". Приятные воспоминания Пообщаться с Татьяной удалось в доме при Церкви Александра Невского. Построенный по желанию жены Александра III Марии Федоровны, дочери датского короля, храм является главным центром притяжения православных в Копенгагене.

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Прихожане с досадой говорят об отсутствии большого числа болельщиков из России. И с радостью вспоминали 2018 год и чемпионат мира по хоккею, который принимала Дания. "Поддержать российскую команду тогда приехало огромное количество россиян. Болельщицы подходили в форме сборной к Владиславу Третьяку и просили его расписаться прямо у них на спинах", - вспоминала Светлана, еще одна жительница датской столицы. Организованно поддержать сборную России русскоязычные жители Копенгагена планируют в фан-зоне, билет туда не требуется - только отрицательный тест на коронавирус, который в Дании делают бесплатно. Да и болеть за россиян в окружении сотен поклонников другой сборной будет вполне комфортно: датские болельщики - одни из самых миролюбивых в мире, агрессию они не проявляют даже после изрядной порции алкоголя. Наглядным подтверждением этому была группа выходцев из СССР, которая накануне матча спокойно гуляла по фан-зоне в российской символике. Все трое живут в Дании уже больше 20 лет, однако в предстоящем матче будут поддерживать команду Станислава Черчесова. И тоже из фан-зоны - билет на матч им приобрести не удалось. "Мы слышали, что на матч едет несколько российских болельщиков из Германии, которым удалось приобрести билеты", - сказала болельщица по имени Елена из этого колоритного трио. История датчанина Миши Но нашелся в фан-зоне еще более яркий персонаж - продавец в одной из лавок, который попросил называть его Миша. Оказалось, что он - студент одного из датских университетов, который вместе с еще десятью сверстниками изучает русский язык и культуру. "Пока мне удалось посетить только Москву и Санкт-Петербург, но в моих планах - продолжить знакомство с Россией, - сказал Миша, которого выделяет кольцо в носу. - Хочу поехать за Урал, увидеть традиционные русские города, Москва - это огромный мегаполис, государство в государстве, Санкт-Петербург благодаря своей архитектуре тоже мне понятен, а вот увидеть другие города было бы действительно интересно, в том числе и на юге России".