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Евро-2020

Датчане провели акцию в поддержку Эриксена перед матчем со сборной России на Евро

Во время традиционной церемонии, которая предваряет старт каждого матча на Евро, на поле появилась полотно, символизирующее футболку Эриксена с 10-м номером, под которым он выступает
© Григорий Дукор/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Организаторы матча чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России в Копенгагене перед началом игры провели акцию в поддержку футболиста Кристиана Эриксен, который пережил остановку сердца в первом матче на турнире, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Во время традиционной церемонии, которая предваряет старт каждого матча на Евро, на поле появилась полотно, символизирующее футболку Эриксена с 10-м номером, под которым он выступает. Такая же "футболка" появилась перед встречей датчан с бельгийцами.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.

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