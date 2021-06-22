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Евро-2020

Проводили сборную. Как в Петербурге смотрели последнюю игру российской команды на Евро

Несмотря на неудачную игру россиян, болельщики не покидали фан-зону до финального свистка и надеялись на чудо
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Описание
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Максимальное число болельщиков собралось в Футбольной деревне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга в понедельник вечером, чтобы поддержать российскую сборную в матче за выход в плей-офф с командой Дании. Несмотря на неудачную игру, болельщики не покидали фан-зону до финального свистка и надеялись на чудо.

В понедельник в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная России в Копенгагене уступила команде Дании со счетом 1:4. Поражение лишило сборную России шансов на выход в 1/8 финала.

Деревня переполнилась заранее

В минувшую субботу власти Петербурга в связи с ростом числа заражений коронавирусом в городе объявили о том, что максимальное число зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сокращено с 5 до 3 тыс. человек. Несмотря на это и аномальную жару, которая установилась в городе, желающих посмотреть игру в центре на площади было много, и еще за 40 минут до начала матча администрация Футбольной деревни объявила о том, что фан-зона достигла своего лимита в 3 тыс. человек и людей на нее больше не пустят. За 10 минут до стартового свистка около входа на фан-зону уже практически не было очереди, а желающие попасть туда разошлись смотреть игру по барам или решили смотреть ее трансляцию по смартфонам.

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Возле входа и вдоль улиц сидело множество людей, из телефонов которых слышалась трансляция матча. "Кафе в округе переполнены, до дома далеко, смотреть будем на телефоне. Надежды на то, что кто-то выйдет и нас запустят, конечно, нет - я бы, если бы попал, тоже не вышел", - рассказал ТАСС болельщик Сергей, которому попасть в фан-зону не удалось. Волонтер в синей майке у входа также настойчиво предупреждала в громкоговоритель оставшихся зрителей о том, что пройти внутрь не получится, а также рекомендовала соблюдать людям социальную дистанцию.

Уже в очереди на входе было слышно, как болельщики поддерживают российскую сборную кричалками. Фанаты, замотанные в флаги и надевшие форму национальной команды заполнили зону, а часть из них сели прямо на землю перед большим экраном. В течение матча фан-зона бурно поддерживала российскую команду, однако после того как на табло высветился счет 2:0 в пользу сборной Дании, среди болельщиков все чаще начал возникать вопрос: "Как там играют Бельгия с Финляндией?".

Когда российская команда заработала пенальти в ворота датчан, настроение болельщиков улучшилось. После реализованного капитаном сборной Артемом Дзюбой 11-метрового многие понадеялись, что у команды откроется второе дыхание и она отыграется.

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"Завтра, конечно, на работу рано, но шансы появились, смотреть будем до победного. Датчане еще могут проиграть, это не может быть последней нашей игрой на чемпионате", - рассказал ТАСС болельщик Юрий, который с друзьями пришел посмотреть матч в фан-зону.

Недолгая надежда

Однако надежда на победу российской команды жила недолго, и уже в скором времени датчане забили третий, а затем и четвертый мяч в ворота российской команды. После третьего забитого мяча места в фан-зоне начали освобождаться. "Вы сами все видите на табло, потому и уходим", - коротко прокомментировала ТАСС свое решение покинуть Футбольную деревню болельщица Светлана.

Сборная России покидает чемпионат, однако у любителей футбола остается возможность посмотреть на выступления других команд.

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"Во время чемпионата мира мы смотрели матчи тут, в фан-зоне. В этот раз также решили, что если уж не на стадион, то хотя бы тут. Обидно, что в этот раз выступление нашей сборной завершилось быстрее, но надеемся, что фан-зона продолжит работу, - придем еще", - рассказал ТАСС болельщик Андрей.

Улицы, прилегающие к фан-зоне, после матча заполнились болельщиками, единственной радостью для которых осталась возможность не спеша прогуляться по центру города теплой ночью, так как метро в Петербурге после матча работает круглосуточно.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия33007-19
2Дания31025-43
3Финляндия31021-43
4Россия31022-73

 

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