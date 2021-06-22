Дюков: делать кадровые выводы сразу после невыхода россиян из группы на Евро неправильно

ТАСС, 22 июня. Делать кадровые выводы по горячим следам после невыхода сборной России по футболу из группы на чемпионате Европы неправильно. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого предоставила служба коммуникаций организации.

В понедельник сборная России под руководством Станислава Черчесова в Копенгагене проиграла команде Дании со счетом 1:4 и не сумела выйти из группы, заняв последнее место в квартете.

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене", - сказал Дюков.

Российские футболисты проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4), а также обыграли финнов (1:0) на групповой стадии чемпионата Европы. В итоговой таблице группы B россияне набрали 3 очка и заняли последнее место. Бельгийцы финишировали на первом месте (9 очков), на втором - датчане (3), на третьем - финны, также набравшие три очка. Россияне уступили командам Дании и Финляндии из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

Турнир завершится 11 июля.