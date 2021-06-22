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Евро-2020

Исполком РФС в ближайшее время оценит работу тренерского штаба сборной России на Евро

Российская команда заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на турнире
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время проведет заседание исполкома, на котором оценит работу тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

На заседании исполкома будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Россияне потерпели поражения в матчах с командами Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над финнами (1:0).

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что перед сборной России поставлена задача выхода из группы.

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Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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