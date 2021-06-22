"Рубин" предоставит 10-дневный отдых после Евро Макарову и Дюпину

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров, находившиеся в заявке сборной России на чемпионате Европы по футболу, получат от "Рубина" 10 дней отдыха. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

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Дюпин и Макаров не провели ни одного матча на турнире. Сборная России в понедельник проиграла в последнем матче группового турнира датчанам со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф.

"Им будет предоставлен 10-дневный отдых", - сообщили в пресс-службе.

"Рубин" в ходе подготовки к сезону проведет ряд товарищеских матчей с 24 июня по 5 июля, а также примет участие в турнире с участием "Спартака", "Химок" и "Сочи" в Москве и Подмосковье с 11 по 18 июля.