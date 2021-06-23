Предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике стартует в среду в Чебоксарах

Первые награды турнира будут разыграны в беге на 5 000 метров у мужчин и женщин. Соревнования продлятся до 27 июня, всего в рамках чемпионата России будет разыграно 42 комплекта наград. На Олимпиаде в Токио смогут выступить не более 10 отечественных легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Тренерский штаб сборной рассчитывает 28 июня огласить фамилии олимпийцев.

Принять участие в турнире планируют действующая чемпионка мира в прыжке с шестом Анжелика Сидорова и серебряные призеры ЧМ-2019 Михаил Акименко (высота) и барьерист Сергей Шубенков, который днем ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Также в Чебоксарах выступит лидер мирового сезона в прыжках в высоту Илья Иванюк, завоевавший на последнем чемпионате мира бронзовую награду.

Бороться за медали чемпионата страны будут вице-чемпион Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов, серебряный призер Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елена Соколова, чемпион Европы многоборец Илья Шкуренев, вице-чемпион мира в метании молота 2017 года Валерий Пронкин, чемпионка Европы среди молодежи в метании молота Софья Палкина, многократная чемпионка страны в спринте Кристина Макаренко, чемпионка Европы среди молодежи в беге на 400 метров Полина Миллер и многие другие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник, не смогут выступить в Чебоксарах действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая набирает форму после небольшой травмы, а также вице-чемпионка мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина, которая в настоящее время готовится к участию в Олимпиаде, находясь в США, где живет уже несколько лет.