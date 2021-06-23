Стадия пройдена. Четырьмя матчами в среду завершится групповой этап Евро

ТАСС. 23 июня. Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершится в среду четырьмя матчами в Санкт-Петербурге, Севилье, Мюнхене и Будапеште. Сборная Словакии сыграет с командой Испании, шведы проведут встречу с поляками, немцы встретятся с венграми, а французы - с португальцами.

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В центральной встрече заключительного тура в Будапеште сыграют команды Португалии и Франции. Португальцы после двух туров набрали 3 очка и занимают третье место в таблице группы F, лидируют французы (четыре очка), вторыми идут немцы (3), замыкают таблицу венгры (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В первом туре действующие чемпионы Европы португальцы обыграли венгров со счетом 3:0, однако во второй встрече уступили немцам (2:4). В составе сборной Португалии три мяча забил нападающий Криштиану Роналду, который делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с чешским форвардом Патриком Шиком, полузащитником команды Нидерландов Джорджиньо Вейналдумом и бельгийцем Ромелу Лукаку. За сборную Португалии из-за травм могут не сыграть нападающий Жоау Фелиш и защитник Нуну Мендеш. Сборная Франции в первой встрече обыграла команду Германии (1:0), а во второй игре разделила очки с венграми (1:1). На счету французов два гола: в матче против команды Венгрии отличился Антуан Гризманн, а победу над немцами команде принес автогол защитника Матса Хуммельса. На текущем турнире был установлен рекорд по количеству автоголов, на данный момент футболисты забивали в свои ворота шесть раз, помимо Хуммельса автоголами отметились португальцы Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру, турок Мерих Демирал, польский голкипер Войцех Щенсный и вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецкий. В матче с португальцами из-за травмы колена не сыграет нападающий Усман Дембеле. Команды Португалии и Франции до этого играли между собой девять раз, на счету португальцев одна победа - в финале чемпионата Европы 2016 года они победили после дополнительного времени со счетом 1:0. В активе французов семь побед, одна встреча завершалась вничью. В последней игре 14 ноября 2020 года сильнее оказалась сборная Франции, она обыграла португальцев со счетом 1:0 в матче Лиги наций. Команды проведут четвертый матч в рамках чемпионатов Европы, ранее они встречались в 1984, 2000 и 2016 годах.

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Встреча пройдет в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и начнется в 22:00 мск. Арена вмещает 67 215 человек, из всех городов, принимающих Евро, только на стадионе в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), организация назначила инспектора, который начал расследование в отношении дискриминационных инцидентов на матчах в Будапеште. Встречу обслужит судейская бригада из Испании во главе с Матеу Лаосом, который также работал на матче первого тура между командами Бельгии и России (3:0). Карасев обслужит матч Германия - Венгрия В другом матче группы F сыграют команды Германии и Венгрии. Встреча пройдет в Мюнхене на одноименном стадионе и начнется в 22:00 мск. Арена вмещает 75 000 человек, в условиях пандемии во время турнира ее разрешено заполнить на 22%. Главным арбитром матча будет россиянин Сергей Карасев, помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Для Карасева эта встреча станет второй на Евро в качестве главного арбитра. Во втором туре он отработал встречу группы A между командами Италии и Швейцарии (3:0). Карасев также был резервным арбитром на матче первого тура Австрия - Северная Македония (3:1). Сборные Германии и Венгрии до этого встречались семь раз, на счету немцев четыре победы, трижды выигрывали венгры. Последняя победа команды Венгрии датирована 6 июня 2004 года, в товарищеской игре они оказались сильнее со счетом 2:0. В последней встрече между сборными победу одержали немцы (2:0), это произошло 4 июня 2016 года в товарищеском матче. В рамках чемпионата Европы сборные Венгрии и Германии сыграют впервые. За тур до конца группового этапа на выход в плей-офф чемпионата Европы претендуют четыре команды. Сборная Венгрии в случае победы может занять второе место в таблице, при этом команда Франции должна обыграть португальцев. Команда Германии при победе гарантирует себе выход в плей-офф вне зависимости от исхода другой встречи группы, так как до этого обыграла сборную Португалии. Подопечным Фернанду Сантуша нужно не проиграть французам для выхода в следующую стадию турнира.

Чемпионат Европы по футболу. Группа F № Команда И В Н П М О 1 Франция 2 1 1 0 2-1 4 2 Германия 2 1 0 1 4-3 3 3 Португалия 2 1 0 1 5-4 3 4 Венгрия 2 0 1 1 1-4 1

Испанцы должны прервать неудачную серию Сборная Испании сыграет с командой Словакии в Севилье, встреча начнется в 19:00 мск. Испанцы в первом и втором турах не смогли обыграть шведов (0:0) и поляков (1:1). Единственный мяч в составе испанской команды забил форвард итальянского "Ювентуса" Альваро Мората.

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Сборная Словакии в первом туре обыграла команду Польши (2:1), но во втором матче уступила шведам (0:1). В матче с поляками победу словакам принесли автогол Щенсного и мяч защитника итальянского "Интера" Милана Шкриньяра. В другом матче группы E сыграют команды Швеции и Польши. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск. Этот матч станет шестым, который примет северная столица. Ранее в Санкт-Петербурге проводились матчи Бельгия - Россия (0:3), Польша - Словакия (1:2), Финляндия - Россия (0:1), Швеция - Словакия (1:0) и Финляндия - Бельгия (0:2). Также там должен пройти четвертьфинал 2 июля. После двух туров сборная Швеции с четырьмя очками лидирует в таблице группы E, ранее команда гарантировала себе выход в плей-офф. Вторыми идут словаки (три очка), на третьем месте располагаются испанцы (2), на четвертом - поляки (1). Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.