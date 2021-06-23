Запрыгнули в последний вагон. Сборная Хорватии вышла в плей-офф Евро-2020

ТАСС, 23 июня. Сборная Хорватии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 3:1 и пробилась в 1/8 финала. Хорваты набрали четыре очка в трех матчах и заняли второе место в таблице группы D, по дополнительным показателям обойдя чехов.
Встреча между хорватами и шотландцами проходила в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Для того, чтобы выйти в 1/8 финала турнира, сборной Хорватии необходимо было одержать победу в матче, забив на три мяча больше, чем чешская команда, которая в параллельной встрече, проходившей в Лондоне, играла с англичанами. И хорватам это удалось.
На 17-й минуте счет в матче открыл впервые вышедший на Евро-2020 в стартовом составе полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который в падении переправил мяч в угол ворот. До окончания первого тайма шотландцам удалось сравнять счет усилиями Каллума Макгрегора, однако голы хорватов Луки Модрича и Ивана Перишича во второй половине игры сняли все вопросы о победителе встречи. "Это была отличная игра, мы знали, что можем так играть, при равном счете сохраняли спокойствие и знали, что можем создать больше моментов. В итоге мы убедительно выиграли, я думаю, что это именно та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть", - сказал Влашич, которого признали лучшим игроком встречи.
"Мы счастливы, потому что провели хороший матч и вышли в следующий раунд. Мы были недовольны выступлениями в первых двух матчах, знали, что можем играть лучше. Когда мы так играем, то опасны для всех", - сказал после матча Модрич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сборная Чехии в параллельной встрече не смогла поразить ворота Джордана Пикфорда, а в составе команды Англии на 12-й минуте отличился Рахим Стерлинг. "Сегодня мы лучше держали мяч, хорошо находили свободное пространство и смогли добиться нужного результата. Очень хорошо врывались в свободные зоны [Букайо] Сака и [Джек] Грилиш, просто замечательно играть с теми, кто может создавать голы. Если ты не пропускаешь, то выигрываешь матчи в случае, когда удается забить, - а у нас это действительно хорошо получается", - сказал Стерлинг, которого цитирует пресс-служба УЕФА.
Хорваты набрали четыре очка и смогли подняться на второе место в группе, обойдя чешскую команду по количеству забитых мячей, англичане стали первыми (семь очков), чехи завершили групповой турнир на третьей строчке (4), шотландцы замкнули таблицу (1) и лишились шансов на выход в 1/8 финала. Команды Англии и Чехии обеспечили себе выход в плей-офф после второго тура. В 1/8 финала также не вышли команды Северной Македонии и Турции, которые проиграли все три матча группового этапа, и сборная России, с разгромным счетом уступившая бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|3
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|4
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
Расклады перед плей-офф
Сборная Англии в 1/8 финала турнира сыграет против команды, которая станет второй в группе F. Соперник англичан определится по итогам матчей Португалия - Франция и Германия - Венгрия, которые пройдут 23 июня (начало - 22:00 мск), так как шанс на выход в плей-офф со второго места есть у всех команды группы. Встреча 1/8 финала с участием сборной Англии пройдет 29 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Хорваты в 1/8 финала сыграют с командой, ставшей второй в группе E. Окончательное расположение команд станет известно после игр Словакия - Испания и Швеция - Польша, которые пройдут 23 июня (начало - 19:00 мск). Команда Хорватии проведет игру 1/8 финала 28 июня в Копенгагене.
На данный момент определились 12 участников плей-офф чемпионата Европы. Это сборные Италии, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Австрии, Англии, Хорватии, Чехии, Швеции и Франции. В 1/8 финала итальянцы в Лондоне сыграют с австрийцами, а датчане в Амстердаме встретятся с командой Уэльса. Оба матча пройдут 26 июня.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.