Запрыгнули в последний вагон. Сборная Хорватии вышла в плей-офф Евро-2020

ТАСС, 23 июня. Сборная Хорватии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 3:1 и пробилась в 1/8 финала. Хорваты набрали четыре очка в трех матчах и заняли второе место в таблице группы D, по дополнительным показателям обойдя чехов.

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Встреча между хорватами и шотландцами проходила в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Для того, чтобы выйти в 1/8 финала турнира, сборной Хорватии необходимо было одержать победу в матче, забив на три мяча больше, чем чешская команда, которая в параллельной встрече, проходившей в Лондоне, играла с англичанами. И хорватам это удалось. На 17-й минуте счет в матче открыл впервые вышедший на Евро-2020 в стартовом составе полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который в падении переправил мяч в угол ворот. До окончания первого тайма шотландцам удалось сравнять счет усилиями Каллума Макгрегора, однако голы хорватов Луки Модрича и Ивана Перишича во второй половине игры сняли все вопросы о победителе встречи. "Это была отличная игра, мы знали, что можем так играть, при равном счете сохраняли спокойствие и знали, что можем создать больше моментов. В итоге мы убедительно выиграли, я думаю, что это именно та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть", - сказал Влашич, которого признали лучшим игроком встречи. "Мы счастливы, потому что провели хороший матч и вышли в следующий раунд. Мы были недовольны выступлениями в первых двух матчах, знали, что можем играть лучше. Когда мы так играем, то опасны для всех", - сказал после матча Модрич, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Чехии в параллельной встрече не смогла поразить ворота Джордана Пикфорда, а в составе команды Англии на 12-й минуте отличился Рахим Стерлинг. "Сегодня мы лучше держали мяч, хорошо находили свободное пространство и смогли добиться нужного результата. Очень хорошо врывались в свободные зоны [Букайо] Сака и [Джек] Грилиш, просто замечательно играть с теми, кто может создавать голы. Если ты не пропускаешь, то выигрываешь матчи в случае, когда удается забить, - а у нас это действительно хорошо получается", - сказал Стерлинг, которого цитирует пресс-служба УЕФА. Хорваты набрали четыре очка и смогли подняться на второе место в группе, обойдя чешскую команду по количеству забитых мячей, англичане стали первыми (семь очков), чехи завершили групповой турнир на третьей строчке (4), шотландцы замкнули таблицу (1) и лишились шансов на выход в 1/8 финала. Команды Англии и Чехии обеспечили себе выход в плей-офф после второго тура. В 1/8 финала также не вышли команды Северной Македонии и Турции, которые проиграли все три матча группового этапа, и сборная России, с разгромным счетом уступившая бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

Чемпионат Европы по футболу. Группа D № Команда И В Н П М О 1 Англия 3 2 1 0 2-0 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4-3 4 3 Чехия 3 1 1 1 3-2 4 4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 1

Расклады перед плей-офф Сборная Англии в 1/8 финала турнира сыграет против команды, которая станет второй в группе F. Соперник англичан определится по итогам матчей Португалия - Франция и Германия - Венгрия, которые пройдут 23 июня (начало - 22:00 мск), так как шанс на выход в плей-офф со второго места есть у всех команды группы. Встреча 1/8 финала с участием сборной Англии пройдет 29 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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