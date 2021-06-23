Футбольный клуб ЦСКА завершил процесс комплектации состава к новому сезону

ТАСС, 23 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА завершил процесс комплектации состава к предстоящему сезону. Об этом сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

"Мы собрали хороший состав, молодых ребят. Не думаю, что еще какие-то трансферы будут, - заявил Гинер. - У нас никогда не менялись приоритеты, и мы будем стремиться к чемпионству".

В текущее межсезонье клуб подписал контракты с бывшим нападающим "Сочи" Антоном Заболотным и бывшим полузащитником московского "Локомотива" Максимом Мухиным.

15 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Ивица Олич. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Алексей Березуцкий. Армейцы в прошлом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги заняли шестое место и впервые с сезона-2001/02 не сыграют в еврокубках.