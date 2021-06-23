Сборная Украины сыграет в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 23 июня. Сборная Украины получила право сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В среду словаки в матче третьего тура группы Е со счетом 0:5 проиграли команде Испании, что гарантировало украинцам выход в плей-офф.
В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. На данный момент известны пять команд, ставшие третьими в своих квартетах. Это сборные Швейцарии (4 очка), Финляндии (3), Украины (3), Чехии (4) и Словакии (3).
Украинцы превосходят финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Словакии потеряла шансы на выход в плей-офф, так как имеет разницу хуже, чем у сборной Финляндии. Финны сохраняют возможность выйти в 1/8 финала. Они сыграют в плей-офф, если сборная Португалии проиграет французам с разницей в четыре мяча или крупнее, а также в случае аналогичного поражения немцев в матче с венграми.
Сборная Украины может провести четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге, если в плей-офф выйдут финны. При этом подопечным Андрея Шевченко еще нужно будет победить в матче 1/8 финала, который пройдет 28 июня в Бухаресте, где они сыграют с победителем группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия). В случае невыхода финнов в плей-офф, украинцы встретятся 29 июня в Глазго со шведами.
Украинцы в третий раз принимают участие в финальной части чемпионата Европы. Они впервые сыграют в плей-офф. На домашнем турнире 2012 года, а также на Евро-2016 во Франции сборная Украины не сумела преодолеть групповой этап.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2
|Дания
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|3
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|1-3
|3
|4
|Россия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|3
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|4
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|2
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6-1
|5
|3
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|4
|Польша
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|Португалия
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|Венгрия
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1