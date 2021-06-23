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Евро-2020

Сборная Украины сыграет в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Словакии в матче третьего тура группы Е проиграла со счетом 0:5 команде Испании, что гарантировало украинцам первый в истории выход в 1/8 финала турнира
Футболисты сборной Украины EPA-EFE/Mihai Barbu
Описание
Футболисты сборной Украины
© EPA-EFE/Mihai Barbu

ТАСС, 23 июня. Сборная Украины получила право сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В среду словаки в матче третьего тура группы Е со счетом 0:5 проиграли команде Испании, что гарантировало украинцам выход в плей-офф.

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В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. На данный момент известны пять команд, ставшие третьими в своих квартетах. Это сборные Швейцарии (4 очка), Финляндии (3), Украины (3), Чехии (4) и Словакии (3).

Украинцы превосходят финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Словакии потеряла шансы на выход в плей-офф, так как имеет разницу хуже, чем у сборной Финляндии. Финны сохраняют возможность выйти в 1/8 финала. Они сыграют в плей-офф, если сборная Португалии проиграет французам с разницей в четыре мяча или крупнее, а также в случае аналогичного поражения немцев в матче с венграми.

Сборная Украины может провести четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге, если в плей-офф выйдут финны. При этом подопечным Андрея Шевченко еще нужно будет победить в матче 1/8 финала, который пройдет 28 июня в Бухаресте, где они сыграют с победителем группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия). В случае невыхода финнов в плей-офф, украинцы встретятся 29 июня в Глазго со шведами.

Украинцы в третий раз принимают участие в финальной части чемпионата Европы. Они впервые сыграют в плей-офф. На домашнем турнире 2012 года, а также на Евро-2016 во Франции сборная Украины не сумела преодолеть групповой этап.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А
КомандаИВНПМО
1Италия33007-09
2Уэльс31113-24
3Швейцария31114-54
4Турция30031-80
Чемпионат Европы по футболу. Группа B
КомандаИВНПМО
1Бельгия33007-19
2Дания31025-43
3Финляндия31021-33
4Россия31022-73
Чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМО
1Нидерланды33008-29
2Австрия32014-36
3Украина31024-53
4Северная Македония30032-80
Чемпионат Европы по футболу. Группа D
КомандаИВНПМО
1Англия32102-07
2Хорватия31114-34
3Чехия31113-24
4Шотландия30121-51
Чемпионат Европы по футболу. Группа E
КомандаИВНПМО
1Швеция32104-27
2Испания31206-15
3Словакия31022-73
4Польша30124-61
Чемпионат Европы по футболу. Группа F
КомандаИВНПМО
1Франция21102-14
2Германия21014-33
3Португалия21015-43
4Венгрия20111-41

 

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