Сборная Украины сыграет в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 23 июня. Сборная Украины получила право сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В среду словаки в матче третьего тура группы Е со счетом 0:5 проиграли команде Испании, что гарантировало украинцам выход в плей-офф.

В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. На данный момент известны пять команд, ставшие третьими в своих квартетах. Это сборные Швейцарии (4 очка), Финляндии (3), Украины (3), Чехии (4) и Словакии (3).

Украинцы превосходят финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда Словакии потеряла шансы на выход в плей-офф, так как имеет разницу хуже, чем у сборной Финляндии. Финны сохраняют возможность выйти в 1/8 финала. Они сыграют в плей-офф, если сборная Португалии проиграет французам с разницей в четыре мяча или крупнее, а также в случае аналогичного поражения немцев в матче с венграми.

Сборная Украины может провести четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге, если в плей-офф выйдут финны. При этом подопечным Андрея Шевченко еще нужно будет победить в матче 1/8 финала, который пройдет 28 июня в Бухаресте, где они сыграют с победителем группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия). В случае невыхода финнов в плей-офф, украинцы встретятся 29 июня в Глазго со шведами.

Украинцы в третий раз принимают участие в финальной части чемпионата Европы. Они впервые сыграют в плей-офф. На домашнем турнире 2012 года, а также на Евро-2016 во Франции сборная Украины не сумела преодолеть групповой этап.