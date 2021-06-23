Сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в матче Лиги наций

Матч завершился со счетом 3:0 (25:21, 28:26, 25:20) в пользу российских волейболистов.

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная России по волейболу победила команду Бразилии в матче заключительного, 15-го тура предварительного этапа Лиги наций. Встречи проходили в итальянском Римини без зрителей.

Российские волейболисты не сумели выйти в суперфинал Лиги наций

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Россияне одержали одиннадцать побед при четырех поражениях, финишировали на пятом месте, набрав 34 очка, и не вышли полуфинал. Бразильцы заняли первую строчку с 38 баллами.

В предварительном этапе принимали участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. По его результатам в полуфинал прошли четыре лучшие команды - Бразилия, Польша, Словения и Франция.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.