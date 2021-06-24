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Евро-2020

Головин стал лучшим футболистом по преодоленной дистанции на групповом этапе Евро

За три матча полузащитник сборной России преодолел дистанцию в 36 км
Александр Головин (Россия) и Расмус Шуллер (Финляндия) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Головин (Россия) и Расмус Шуллер (Финляндия)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 июня. Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком по преодоленной дистанции в матчах группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Россиянин за три сыгранных матча преодолел дистанцию в 36 км. На втором месте находится чех Томаш Соучек (35,1 км), тройку лидеров замкнул венгр Адам Надь (34,8 км).

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля.

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