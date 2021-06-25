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Уимблдон

Первая ракетка России Павлюченкова встретится с румынкой Богдан в первом круге Уимблдона

Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 25 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Аной Богдан в матче первого круга Уимблдона. Жеребьевка турнира прошла в пятницу.

Павлюченкова - финалистка прошедшего Открытого чемпионата Франции, на Уимблдоне ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал в 2016 году. На нынешнем турнире она посеяна под 16-м номером.

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Россиянка Анна Блинкова встретится с венгеркой Тимеей Бабош, Дарья Касаткина (31-й номер посева) - с Патрицией Марией Тиг из Румынии, Елена Веснина - с итальянкой Мартиной Тревизан, Анастасия Потапова - с хорваткой Донной Векич, Людмила Самсонова - с эстонкой Кайей Канепи, Вероника Кудерметова (29) - с Викторией Голубич из Швейцарии, Варвара Грачева - с хорваткой Петрой Мартич (26), Светлана Кузнецова - с победительницей квалификации, Екатерина Александрова (32) - с Лаурой Зигемунд из Германии.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с Карлой Суарес Наварро из Испании, семикратная победительница турнира американка Серена Уильямс (6) - с белоруской Александрой Саснович.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля, призовой фонд турнира составляет более €40 млн.

Чаще всех турнир в женском одиночном разряде выигрывала Мартина Навратилова (9 раз). В 2020 году Уимблдон не проводился, в 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не сыграет в нынешнем розыгрыше из-за травмы.

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