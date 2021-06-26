Российские баскетболистки сыграют в квалификации к чемпионату мира - 2022

По итогам турнира шесть лучших команд, в число которых вошла сборная России, получат право сыграть в отборочном турнире чемпионата мира - 2022.

ТАСС, 26 июня. Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы. Встреча прошла в испанской Валенсии. Испанки являются действующими чемпионками Европы.

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На групповом этапе российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85). В 1/8 финала сборная России обыграла команду Словении (93:75), в четвертьфинале россиянки проиграли бельгийкам (83:85).

Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.