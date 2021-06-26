Тарпищев: победа Медведева на Мальорке важна для уверенности на Уимблдоне

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Победа Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Мальорке придаст ему уверенности перед выступлением на Уимблдоне и Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев в финале обыграл американца Сэма Куэрри и впервые стал победителем турнира на травяном покрытии. Уимблдон также проводится на травяных кортах.

"Во всех компонентах, во всех линиях Даня был чуть лучше, особенно на приеме второй подачи, - сказал Тарпищев. - Победа важна для уверенности с учетом предстоящих Уимблдона и Олимпиады. Эта победа на траве - это плюс".

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, он выиграл 11-й титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).

Третий в сезоне турнир Большого шлема Уимблдон пройдет в Лондоне с 28 июня по 11 июля, призовой фонд составит более €40 млн. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.