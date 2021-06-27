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Летние олимпийские виды спорта

ВФЛА попросила World Athletics срочно рассмотреть заявку Моргунова на нейтральный статус

В субботу Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, Моргунова в этом списке не оказалось
Тимур Моргунов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Тимур Моргунов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой в срочном порядке рассмотреть заявку на нейтральный статус прыгуна с шестом Тимура Моргунова. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций в субботу допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, доведя общее число спортсменов из России с нейтральным статусом до 123. Среди получивших 26 июня нейтральный статус были чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, двукратная чемпионка России (2018, 2020) в беге на 400 метров Полина Миллер и победитель чемпионата Европы (2015) в помещении в семиборье, серебряный призер европейского первенства (2018) в десятиборье Илья Шкуренев. Однако в этом списке не оказалось лидера мужской команды по прыжкам с шестом Моргунова, который в субботу победил на чемпионате России с восьмым результатом сезона в мире (5,80 метра).

"ВФЛА отправила в международную федерацию письмо с просьбой в срочном порядке еще раз рассмотреть заявку на нейтральный статус одного из наших лидеров Тимура Моргунова. Времени осталось очень мало, мы должны сформировать состав уже в понедельник. Но надежда, как говорится, умирает последней", - сказала Привалова.

По решению World Athletics на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Состав команды должен быть определен к полудню 28 июня.

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