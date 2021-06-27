Уход Чичеровой и нейтральные статусы. Событийный день чемпионата России по легкой атлетике

World Athletics в субботу допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, доведя общее число спортсменов из России с нейтральным статусом до 123

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Четвертый день чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах выдался на редкость богатым на события. В предпоследний день турнира получили право претендовать на участие в Олимпиаде Сергей Шубенков и Илья Шкуренев, другой лидер национальной команды Тимур Моргунов, напротив, остался без путевки в Токио, а уже после субботних стартов о завершении карьеры спортсменки заявила чемпионка мира и Олимпийских игр Анна Чичерова.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в субботу допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, доведя общее число спортсменов из России с нейтральным статусом до 123. Среди получивших 26 июня нейтральный статус чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков, двукратная чемпионка России (2018, 2020) в беге на 400 м Полина Миллер и победитель чемпионата Европы (2015) в помещении в семиборье, серебряный призер европейского первенства (2018) в десятиборье Шкуренев. "Долгожданные нейтральные статусы пришли. Это принесло как удовлетворение, так и некоторое разочарование. Не знаю, как комментировать то, что не дали статус Тимуру Моргунову. То ли он поздно отправил, не знаю", - сказала в беседе с журналистами исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова. Предпоследняя неделя июня выдалась для барьериста Шубенкова очень насыщенной. В понедельник дисциплинарный трибунал в Лондоне признал его невиновным в нарушении антидопинговых правил, а в субботу международная федерация открыла одному из самых известных российских легкоатлетов дорогу на Олимпийские игры.

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"Не скрою, у меня было определенное волнение по поводу возможности получения Сергеем нейтрального статуса. Но сам он меня убедил, что все будет нормально. Конечно, я рад, что так все вышло", - сказал личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов ТАСС. Шубенкову 30 лет, он является также двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019). Драмы Лесного, Моргунова и Никитина Для новоиспеченных чемпионов России Александра Лесного, победившего в толкании ядра, и Тимура Моргунова, прыгнувшего выше всех с шестом, день триумфа оказался окрашен в черные тона. Спортсмены, не без оснований надеявшиеся на получение нейтрального статуса и участие в Олимпийских играх, по решению международной федерации лишились поездки в Токио. "Я не понимаю, почему так все произошло, хотя у меня есть некоторые догадки", - сказал Моргунов. Чемпион России допускает, что одной из причин невыдачи допуска стало его участие в двух стартах летнего сезона, результаты которых не были учтены международной федерацией. Речь идет о чемпионате Москвы, где соревнования в мужских прыжках с шестом были перенесены под крышу из-за дождя, а также турнире в Твери, который проходил 13 июня.

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"Сейчас мне кто-то сказал, что действия какие-то будут и списки будут подавать. Не знаю, насколько это достоверно, может, это просто слова. Но если действительно они будут связываться, чтобы решить в срочном порядке вопрос допуска еще людей, то будет круто. Сами понимаете, что такое для спортсмена Олимпиада", - добавил спортсмен. Лесной, в свою очередь, заметил, что по не зависящим от него причинам вынужден пропустить уже вторые Игры. "Это должна была быть моя вторая Олимпиада, я ее законно, честно заслужил. Не знаю, что происходит, что творится и почему с нами так поступают. Хотелось бы, чтобы это все закончилось, все заслуживают Олимпиады из тех, кто выполнил норматив", - сказал спортсмен. Бегун Владимир Никитин, который сумел в Чебоксарах победить сразу на двух дистанциях - 5 000 и 10 000 метров, также очень расстроен тем, что не получил возможность выступать на международных стартах. "У меня желание пропало, я уже как-то не хочу выходить на официальные старты. Просто обидно за себя, была мечта съездить на Олимпиаду, выступать на международных стартах. Желания нет какие-то результаты показывать, для чего?" - сказал спортсмен. Прощание королевы Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова еще в начале июня сообщила корреспонденту ТАСС, что устала бороться с собой и собирается завершить карьеру спортсменки на чемпионате России в Чебоксарах. Однако полной уверенности в ее голосе тогда не звучало. "Думаю, что это все. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет", - сказала Чичерова журналистам поздним вечером в субботу после того, как заняла по итогам соревнований третье место с результатом 1,88 метра. "Сегодня так настраивалась, но от прыжка к прыжку по сусекам приходилось сил набирать. На 1,91 были небольшие сложности, заболел ахилл. У меня на трибуне были преданные болельщики, знаю, что люди ехали даже из других городов. Я всем очень благодарна, огромное спасибо. Хочется верить, что когда-то будет больше людей, не так будет все заунывно, будут высокие результаты", - отметила спортсменка.

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