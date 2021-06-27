{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Уход Чичеровой и нейтральные статусы. Событийный день чемпионата России по легкой атлетике

World Athletics в субботу допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, доведя общее число спортсменов из России с нейтральным статусом до 123
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Четвертый день чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах выдался на редкость богатым на события. В предпоследний день турнира получили право претендовать на участие в Олимпиаде Сергей Шубенков и Илья Шкуренев, другой лидер национальной команды Тимур Моргунов, напротив, остался без путевки в Токио, а уже после субботних стартов о завершении карьеры спортсменки заявила чемпионка мира и Олимпийских игр Анна Чичерова.

На эту тему
Нейтральный статус для участия в международных стартах получили 123 российских легкоатлета
Нейтральный статус для участия в международных стартах получили 123 российских легкоатлета

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в субботу допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, доведя общее число спортсменов из России с нейтральным статусом до 123. Среди получивших 26 июня нейтральный статус чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков, двукратная чемпионка России (2018, 2020) в беге на 400 м Полина Миллер и победитель чемпионата Европы (2015) в помещении в семиборье, серебряный призер европейского первенства (2018) в десятиборье Шкуренев.

"Долгожданные нейтральные статусы пришли. Это принесло как удовлетворение, так и некоторое разочарование. Не знаю, как комментировать то, что не дали статус Тимуру Моргунову. То ли он поздно отправил, не знаю", - сказала в беседе с журналистами исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Предпоследняя неделя июня выдалась для барьериста Шубенкова очень насыщенной. В понедельник дисциплинарный трибунал в Лондоне признал его невиновным в нарушении антидопинговых правил, а в субботу международная федерация открыла одному из самых известных российских легкоатлетов дорогу на Олимпийские игры.

На эту тему
Легкоатлет Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях
Легкоатлет Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

"Не скрою, у меня было определенное волнение по поводу возможности получения Сергеем нейтрального статуса. Но сам он меня убедил, что все будет нормально. Конечно, я рад, что так все вышло", - сказал личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов ТАСС.

Шубенкову 30 лет, он является также двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019).

Драмы Лесного, Моргунова и Никитина

Для новоиспеченных чемпионов России Александра Лесного, победившего в толкании ядра, и Тимура Моргунова, прыгнувшего выше всех с шестом, день триумфа оказался окрашен в черные тона. Спортсмены, не без оснований надеявшиеся на получение нейтрального статуса и участие в Олимпийских играх, по решению международной федерации лишились поездки в Токио.

"Я не понимаю, почему так все произошло, хотя у меня есть некоторые догадки", - сказал Моргунов. Чемпион России допускает, что одной из причин невыдачи допуска стало его участие в двух стартах летнего сезона, результаты которых не были учтены международной федерацией. Речь идет о чемпионате Москвы, где соревнования в мужских прыжках с шестом были перенесены под крышу из-за дождя, а также турнире в Твери, который проходил 13 июня.

На эту тему
Легкоатлет Моргунов заявил, что не понимает, почему его лишили права выступить на Играх
Легкоатлет Моргунов заявил, что не понимает, почему его лишили права выступить на Играх

"Сейчас мне кто-то сказал, что действия какие-то будут и списки будут подавать. Не знаю, насколько это достоверно, может, это просто слова. Но если действительно они будут связываться, чтобы решить в срочном порядке вопрос допуска еще людей, то будет круто. Сами понимаете, что такое для спортсмена Олимпиада", - добавил спортсмен.

Лесной, в свою очередь, заметил, что по не зависящим от него причинам вынужден пропустить уже вторые Игры. "Это должна была быть моя вторая Олимпиада, я ее законно, честно заслужил. Не знаю, что происходит, что творится и почему с нами так поступают. Хотелось бы, чтобы это все закончилось, все заслуживают Олимпиады из тех, кто выполнил норматив", - сказал спортсмен.

Бегун Владимир Никитин, который сумел в Чебоксарах победить сразу на двух дистанциях - 5 000 и 10 000 метров, также очень расстроен тем, что не получил возможность выступать на международных стартах.

"У меня желание пропало, я уже как-то не хочу выходить на официальные старты. Просто обидно за себя, была мечта съездить на Олимпиаду, выступать на международных стартах. Желания нет какие-то результаты показывать, для чего?" - сказал спортсмен.

Прощание королевы

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова еще в начале июня сообщила корреспонденту ТАСС, что устала бороться с собой и собирается завершить карьеру спортсменки на чемпионате России в Чебоксарах. Однако полной уверенности в ее голосе тогда не звучало.

"Думаю, что это все. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет", - сказала Чичерова журналистам поздним вечером в субботу после того, как заняла по итогам соревнований третье место с результатом 1,88 метра.

"Сегодня так настраивалась, но от прыжка к прыжку по сусекам приходилось сил набирать. На 1,91 были небольшие сложности, заболел ахилл. У меня на трибуне были преданные болельщики, знаю, что люди ехали даже из других городов. Я всем очень благодарна, огромное спасибо. Хочется верить, что когда-то будет больше людей, не так будет все заунывно, будут высокие результаты", - отметила спортсменка.

На эту тему
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Чичерова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Чичерова объявила о завершении карьеры

Также Чичерова прокомментировала возможность стать тренером. "Чтобы быть тренером, надо родиться для этого, считаю. Делать самому - это один разговор, а кого-то научить и заставить - совсем другое. Но мне кажется, это очень интересно, мне всегда хочется кому-то подсказать. Все может случиться, посмотрим", - сказала она.

"Я люблю легкую атлетику, подзадержалась чуть-чуть в ней, но ни о чем не жалею. Пусть так. Я прошла долгий и интересный путь. Очень хочу быть в спорте, но кем, пока не могу точно определиться", - заключила Чичерова.

Чичеровой 38 лет, на Олимпийских играх 2012 года она завоевала золотую медаль. Также спортсменка является чемпионкой мира (2011), серебряным (2007) и дважды бронзовым (2013, 2015) призером мировых первенств. В 2005 году российская спортсменка стала чемпионкой Европы в помещении. В 2016 году Международный олимпийский комитет лишил Чичерову бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата туринабола по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Спортсменка была дисквалифицирована до 30 июня 2018 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Франко Фода: сборная Австрии планирует отобраться на чемпионат мира по футболу в Катаре
В матче 1/8 финала Евро австрийцы уступили команде Италии в дополнительное время
Читать полностью