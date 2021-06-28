Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы по сумо в Казани

КАЗАНЬ, 27 июня./ТАСС/. Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Европы по сумо в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации сумо России.

"27 июня в Казани завершился чемпионат Европы по сумо среди взрослых. В общекомандном зачете первое место заняла сборная России. Наши спортсмены в заключительный день соревнований выиграли 26 медалей: 8 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград", - сказали в федерации.

Второе место среди команд заняла сборная Украины с 18 медалями, на третьем месте сборная Польши с 14 медалями.

В национальную команду России, которая выступала на турнире, вошли 32 спортсмена - по два в каждой весовой категории среди мужчин и среди женщин.

25 июня в Казани прошло первенство Европы по сумо среди юниоров и юниорок до 22 и 24 лет, где сборная России также одержала победу в общем медальном зачете, завоевав 26 медалей.