Действующие чемпионы против неудержимых канадцев. Во вторник стартует финал Кубка Стэнли

ТАСС, 28 июня. Канадский "Монреаль" и американская "Тампа" в ночь на вторник проведут первый матч финала Кубка Стэнли. В сезоне-2020/21 как минимум один российских игрок сможет завоевать главный приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - в составе "Монреаля" играет защитник Александр Романов, а в составе "Тампы" - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров. "Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли. Подопечные Джона Купера в сезоне-2019/20 завоевали трофей второй раз с момента вступления в НХЛ в 1992 году, обыграв в шести матчах "Даллас". За последние 30 лет выиграть Кубок Стэнли два раза подряд удавалось только "Питтсбургу" (в 1991-1992 и 2016-2017 годах) и "Детройту" (1997-1998 годы). Этот финал станет четвертым для команды: впервые "Тампа" выиграла кубок в 2004 году, а в 2015-м уступила "Чикаго" (2-4 в серии).

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Текущий регулярный чемпионат прошел в необычном для НХЛ формате: команды были поделены на четыре дивизиона и играли исключительно внутри него. "Тампа" завершила его на третьем месте Центрального дивизиона, набрав 75 очков в 56 матчах. Несмотря на это, она считалась одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Путь "Тампы" к финалу тем не менее был довольно тернистым. В первом раунде у команды возникли проблемы со своим ближайшим соседом "Флоридой", однако подопечным Купера удалось выиграть серию в шести матчах со счетом 4-2. Во втором раунде "Тампа" практически не заметила "Каролину", занявшую первое место в дивизионе (80 очков в 56 матчах), одержав победу в серии со счетом 4-1. Полуфинал, в котором подопечные Купера встретились с "Нью-Йорк Айлендерс", дошел до седьмого матча, в котором "Тампа" одержала победу со счетом 1:0. "Они ["Монреаль"] сыграют с лучшей командой из тех, с кем пока встречались, - сказал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос после победы над "Айлендерс", которого цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - То же самое касается и нас. Благодаря одной удаче в финал не выходят, каждая команда, которая там оказывается, заслуживает данного права. Они играют очень здорово". "Тампа" встречалась с "Монреалем" в плей-офф трижды. На счету команды из Флориды две победы: в 2004 году во втором раунде (4-0) и в 2015 году также в четвертьфинале (4-2). "Монреаль" одержал победу в первом раунде плей-офф сезона-2013/14, выиграв серию со счетом 4-0. Первый финал с 1993 года "Монреаль", в отличие от "Тампы", перед каждой серией считался аутсайдером. В плей-офф команда попала, набрав 59 очков в 56 матчах и получив последний, 16-й номер посева. В первом раунде команда из Квебека вышла на победителя Северного дивизиона "Торонто". По итогам четырех матчей "Монреаль" проигрывал со счетом 1-3 в серии, но сумел выиграть три игры подряд и выйти во второй раунд.

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В четвертьфинале "Монреаль" легко прошел "Виннипег" со счетом 4-0 в серии, позволив забросить в свои ворота всего шесть шайб. В полуфинале канадцы в шести матчах переиграли "Вегас". Таким образом, "Монреаль" сумел выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года, когда завоевал свое последнее на данный момент чемпионство. В целом команда из Квебека является самой титулованной в НХЛ - на счету "Монреаля" 33 финала и 23 победы в них. За игрой "Монреаля" в финале будет следить не только провинция Квебек, но и вся Канада, так как подопечные Доминика Дюшарма стали первой канадской командой, сумевшей выйти в решающую стадию турнира за 10 лет. В 2011 году в финале играл "Ванкувер", который в семи матчах уступил "Бостону". "Соперник проходил через определенные взлеты и падения, извлекал из этого уроки. В прошлом году они победили, а в этом не просто так снова вышли в финал. Нас однозначно ждет тяжелое испытание, но так должно быть в каждом финале. Мы будем готовы к первому матчу", - сказал главный тренер "Монреаля". Дюшарм пропустил последние четыре матча своей команды из-за положительного результата теста на коронавирус. "Монреалем" руководил Люк Ричардсон. Ожидается, что Дюшарм вернется в расположение команды к третьему матчу финальной серии. Русские в финале Лучшим бомбардиром "Тампы" в плей-офф является россиянин Никита Кучеров, пропустивший практически весь регулярный чемпионат и набравший в играх на вылет 27 (5 шайб + 22 передачи) очков. В шестом матче против "Айлендерс" россиянин получил повреждение, но, несмотря на это, вышел на лед в седьмом. "Не было вопроса, буду я играть или нет, я хорошо себя чувствовал. Чтобы победить в седьмом матче, нужно пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с ребятами", - цитировал после седьмого матча Кучерова официальный сайт НХЛ. Российский нападающий является одним из лидеров команды, но за выход в финал "Тампе" во многом стоит благодарить своего вратаря Андрея Василевского. Он "засушил" все три решающих матча в сериях текущего плей-офф, всего в трех раундах на его счету четыре матча на ноль. Кроме того, Василевский является лучшим вратарем в лиге по проценту отраженных шайб (93,6%).

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