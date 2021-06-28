Действующие чемпионы против неудержимых канадцев. Во вторник стартует финал Кубка Стэнли

ТАСС, 28 июня. Канадский "Монреаль" и американская "Тампа" в ночь на вторник проведут первый матч финала Кубка Стэнли. В сезоне-2020/21 как минимум один российских игрок сможет завоевать главный приз Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - в составе "Монреаля" играет защитник Александр Романов, а в составе "Тампы" - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.
"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли. Подопечные Джона Купера в сезоне-2019/20 завоевали трофей второй раз с момента вступления в НХЛ в 1992 году, обыграв в шести матчах "Даллас". За последние 30 лет выиграть Кубок Стэнли два раза подряд удавалось только "Питтсбургу" (в 1991-1992 и 2016-2017 годах) и "Детройту" (1997-1998 годы). Этот финал станет четвертым для команды: впервые "Тампа" выиграла кубок в 2004 году, а в 2015-м уступила "Чикаго" (2-4 в серии).
Текущий регулярный чемпионат прошел в необычном для НХЛ формате: команды были поделены на четыре дивизиона и играли исключительно внутри него. "Тампа" завершила его на третьем месте Центрального дивизиона, набрав 75 очков в 56 матчах. Несмотря на это, она считалась одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.
Путь "Тампы" к финалу тем не менее был довольно тернистым. В первом раунде у команды возникли проблемы со своим ближайшим соседом "Флоридой", однако подопечным Купера удалось выиграть серию в шести матчах со счетом 4-2. Во втором раунде "Тампа" практически не заметила "Каролину", занявшую первое место в дивизионе (80 очков в 56 матчах), одержав победу в серии со счетом 4-1. Полуфинал, в котором подопечные Купера встретились с "Нью-Йорк Айлендерс", дошел до седьмого матча, в котором "Тампа" одержала победу со счетом 1:0.
"Они ["Монреаль"] сыграют с лучшей командой из тех, с кем пока встречались, - сказал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос после победы над "Айлендерс", которого цитирует русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - То же самое касается и нас. Благодаря одной удаче в финал не выходят, каждая команда, которая там оказывается, заслуживает данного права. Они играют очень здорово".
"Тампа" встречалась с "Монреалем" в плей-офф трижды. На счету команды из Флориды две победы: в 2004 году во втором раунде (4-0) и в 2015 году также в четвертьфинале (4-2). "Монреаль" одержал победу в первом раунде плей-офф сезона-2013/14, выиграв серию со счетом 4-0.
Первый финал с 1993 года
"Монреаль", в отличие от "Тампы", перед каждой серией считался аутсайдером. В плей-офф команда попала, набрав 59 очков в 56 матчах и получив последний, 16-й номер посева. В первом раунде команда из Квебека вышла на победителя Северного дивизиона "Торонто". По итогам четырех матчей "Монреаль" проигрывал со счетом 1-3 в серии, но сумел выиграть три игры подряд и выйти во второй раунд.
В четвертьфинале "Монреаль" легко прошел "Виннипег" со счетом 4-0 в серии, позволив забросить в свои ворота всего шесть шайб. В полуфинале канадцы в шести матчах переиграли "Вегас". Таким образом, "Монреаль" сумел выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года, когда завоевал свое последнее на данный момент чемпионство. В целом команда из Квебека является самой титулованной в НХЛ - на счету "Монреаля" 33 финала и 23 победы в них.
За игрой "Монреаля" в финале будет следить не только провинция Квебек, но и вся Канада, так как подопечные Доминика Дюшарма стали первой канадской командой, сумевшей выйти в решающую стадию турнира за 10 лет. В 2011 году в финале играл "Ванкувер", который в семи матчах уступил "Бостону".
"Соперник проходил через определенные взлеты и падения, извлекал из этого уроки. В прошлом году они победили, а в этом не просто так снова вышли в финал. Нас однозначно ждет тяжелое испытание, но так должно быть в каждом финале. Мы будем готовы к первому матчу", - сказал главный тренер "Монреаля".
Дюшарм пропустил последние четыре матча своей команды из-за положительного результата теста на коронавирус. "Монреалем" руководил Люк Ричардсон. Ожидается, что Дюшарм вернется в расположение команды к третьему матчу финальной серии.
Русские в финале
Лучшим бомбардиром "Тампы" в плей-офф является россиянин Никита Кучеров, пропустивший практически весь регулярный чемпионат и набравший в играх на вылет 27 (5 шайб + 22 передачи) очков. В шестом матче против "Айлендерс" россиянин получил повреждение, но, несмотря на это, вышел на лед в седьмом. "Не было вопроса, буду я играть или нет, я хорошо себя чувствовал. Чтобы победить в седьмом матче, нужно пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с ребятами", - цитировал после седьмого матча Кучерова официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий является одним из лидеров команды, но за выход в финал "Тампе" во многом стоит благодарить своего вратаря Андрея Василевского. Он "засушил" все три решающих матча в сериях текущего плей-офф, всего в трех раундах на его счету четыре матча на ноль. Кроме того, Василевский является лучшим вратарем в лиге по проценту отраженных шайб (93,6%).
Также в "Тампе" играет российский защитник Михаил Сергачев, который на драфте НХЛ 2016 года был выбран в первом раунде под общим девятым номером "Монреалем", в октябре того же года он дебютировал в лиге и стал самым молодым защитником в истории клуба. Летом 2017 года он был обменян в "Тампу", вместе с которой стал обладателем Кубка Стэнли, на нападающего Джонатана Друэна. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Сергачев является лидером своей команды по количеству блокированных бросков (39), третьим игроком по количеству силовых приемов (47) и по количеству среднего игрового времени за матч (22.10).
Лучшим бомбардиром "Монреаля" является Тайлер Тоффоли, который набрал 14 (5+9) очков. Игра вратаря "Монреаля" Кэри Прайса, так же, как и в случае с "Тампой", стала одним из решающих факторов выхода команды в финал. Прайс по проценту сейвов идет сразу за Василевским (91,8%). В составе канадского клуба обращают на себя внимание и молодые лидеры команды: 20-летний Коул Кофилд (9 очков; 4+5), 20-летний Йеспери Котканиеми (7; 5+2) и 21-летний Ник Сузуки (13; 5+8).
Среди молодых игроков "Монреаля" находится и российский защитник Александр Романов. В регулярном чемпионате он провел 54 матча, но в плей-офф оказался в роли седьмого защитника и чаще смотрит хоккей с трибун. На текущий момент он провел всего два матча, не набрал ни одного очка и имеет показатель полезности "-2". Тем не менее из-за того, что Романов провел больше 50% матчей в регулярном чемпионате, его имя будет нанесено на кубок в случае победы "Монреаля".
Российские игроки уже шестой год подряд входят в состав команд, становящихся обладателями Кубка Стэнли. Последний раз россиян не было среди чемпионов в составе "Чикаго" (2015). Первый матч финала 2021 года пройдет в ночь на 29 июня в Тампе (начало - 03:00 мск).