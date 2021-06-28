Буханов: план восстановления РУСАДА является инструментом выхода из бесконечного кризиса

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года. 28 июня состоялось второе заседание наблюдательного совета РУСАДА, на которое был приглашен Буханов.

"На совете обсуждались вопросы реализации плана восстановления РУСАДА, а также текущая деятельность агентства, - рассказал собеседник ТАСС. - Я абсолютно убежден, что национальная антидопинговая система может быть состоятельной только в том случае, если она является частью международного антидопингового правопорядка. В плане легальности национального и международного спорта есть только одна реальность - Всемирный антидопинговый кодекс. РУСАДА выступает частью системы международного правопорядка по факту присоединения к этому основополагающему документу".

"Основной посыл кодекса заключается в требовании открытости, честности, личной ответственности за свои поступки. Положения кодекса, международных стандартов соответствия кодексу, решение CAS от 17 декабря и план восстановления РУСАДА - это единственные инструменты выхода из бесконечного кризиса, который должен быть скорейшим образом преодолен в интересах нового поколения российских спортсменов. Антидопинговая ответственность стран в настоящее время состоит в осознании сложившейся системы мирового антидопингового правопорядка и в принятии данного правопорядка как необходимости", - заключил Буханов.

CAS 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.