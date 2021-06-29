Союз биатлонистов России не будет судиться с IBU после договоренности о логотипе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) и Международный союз биатлонистов (IBU) после внесудебного урегулирования спора о логотипе национальной федерации договорились прекратить разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в СБР.

СБР и IBU договорились, что на летнем чемпионате мира в чешском Нове-Место (26-28 августа) российские биатлонисты смогут выступить под флагом с логотипом СБР в цветах российского триколора, на чем в своем иске к IBU настаивал СБР. Он был подан в феврале, вскоре после окончания чемпионата мира в словенской Поклюке. Российская сторона не согласилась с тем, что на турнире биатлонисты страны выступали под флагом с монохромным логотипом федерации и без упоминания полного названия СБР. Такие ограничения IBU она сочла чрезмерными.

"После достижения договоренности юристы СБР и IBU отправили в CAS совместное письмо о прекращении дела", - сообщили в национальной федерации.

Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без государственных символов. Причина - санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу после судебного разбирательства в CAS по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории.

Вердикт CAS оставил пространство для интерпретаций, поэтому международные спортивные федерации принимали отличные друг от друга правила участия российских спортсменов в чемпионатах мира. На Олимпиадах в Токио и в Пекине российские команды будут выступать под флагом Олимпийского комитета России, вместо государственного гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.