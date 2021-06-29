{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Союз биатлонистов России не будет судиться с IBU после договоренности о логотипе

СБР и международная федерация договорились, что на летнем чемпионате мира 2021 года российские биатлонисты смогут выступить под флагом с логотипом СБР в цветах российского триколора
Александр Логинов и Матвей Елисеев EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Александр Логинов и Матвей Елисеев
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) и Международный союз биатлонистов (IBU) после внесудебного урегулирования спора о логотипе национальной федерации договорились прекратить разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в СБР.

На эту тему
Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета флага РФ на логотип
Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета флага РФ на логотип

СБР и IBU договорились, что на летнем чемпионате мира в чешском Нове-Место (26-28 августа) российские биатлонисты смогут выступить под флагом с логотипом СБР в цветах российского триколора, на чем в своем иске к IBU настаивал СБР. Он был подан в феврале, вскоре после окончания чемпионата мира в словенской Поклюке. Российская сторона не согласилась с тем, что на турнире биатлонисты страны выступали под флагом с монохромным логотипом федерации и без упоминания полного названия СБР. Такие ограничения IBU она сочла чрезмерными.

"После достижения договоренности юристы СБР и IBU отправили в CAS совместное письмо о прекращении дела", - сообщили в национальной федерации.

Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без государственных символов. Причина - санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу после судебного разбирательства в CAS по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории.

Вердикт CAS оставил пространство для интерпретаций, поэтому международные спортивные федерации принимали отличные друг от друга правила участия российских спортсменов в чемпионатах мира. На Олимпиадах в Токио и в Пекине российские команды будут выступать под флагом Олимпийского комитета России, вместо государственного гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Теги
Биатлон
Летние олимпийские виды спорта
Максим Агапитов временно возглавил Европейскую федерацию тяжелой атлетики
Ранее Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия президента EWF из-за обвинений в сокрытии нарушений антидопинговых правил
Максим Агапитов временно возглавил Европейскую федерацию тяжелой атлетики
Читать полностью