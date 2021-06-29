Поздняков надеется, что дзюдоисты принесут команде первые медали Олимпиады в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется, что первые медали Игр в Токио команде принесут дзюдоисты. Об этом он заявил во вторник.

"До открытия Игр остается меньше месяца, и последние самые приятные процедуры - утверждение составов команд. Сегодня ОКР утвердит на заседании исполнительного комитета состав сборной на грядущие Игры. В этой связи хотел бы отметить слаженную работу Федерации дзюдо России. Она является одним из эффективных примеров работы как на российской, так и на международной арене", - сказал Поздняков.

"Конечно, мы надеемся, что первые медали будут завоеваны именно представителями этого замечательного вида спорта. На родине родоначальников дзюдо будет выступать непросто, тем более почетной будет победа на таких соревнованиях. В Японии это больше чем вид спорта - это целая философия", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, турнир по дзюдо - с 24 по 31 июля. В дзюдо будут разыграны 15 комплектов наград.