Анисимов уверен, что российские дзюдоисты завоюют медали на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов выразил уверенность в том, что российские дзюдоисты завоюют медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал во вторник на объявлении состава сборной России по дзюдо на Олимпиаду.
"Впервые за все годы у нас за поездку на Олимпиаду идет серьезная борьба - у нас есть вертикаль, окончательное решение принимает [генеральный менеджер сборной России] Эцио Гамба, - сказал Анисимов. - Никто никого не лоббирует. Мы знаем, что нам отступать некуда, нам надо обязательно получать медаль. Флаги и гимн отняли, но мы только сильнее становимся".
"Мы хотим поблагодарить Олимпийский комитет России. Сегодня решается вопрос с полетами - это непростая история, мы отработали все механизмы, чтобы не было проблем. Я благодарен всем тренерам, врачам, массажистам, Минспорту, которые активно участвуют в нашей жизни. Я уверен - мы приедем с медалями", - отметил глава ФДР.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, турнир по дзюдо - с 24 по 31 июля. В дзюдо будут разыграны 15 комплектов наград.