Запрет на полное название Союза биатлонистов России на чемпионате мира сохранен

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские биатлонисты на летнем чемпионате мира будут выступать в качестве команды Союза биатлонистов России (СБР), однако использовать можно будет только англоязычную аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union). Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

СБР и IBU договорились, что на летнем чемпионате мира в чешском Нове-Место (26-28 августа) российские биатлонисты смогут выступить под флагом с логотипом СБР в цветах российского триколора, на чем в своем иске к IBU настаивал СБР. Он был подан в Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале вскоре после окончания чемпионата мира в словенской Поклюке. Российская сторона не согласилась с тем, что на турнире биатлонисты страны выступали под флагом с монохромным логотипом федерации.

"Команда сможет использовать полноцветный логотип, она также будет представлять Союз биатлонистов России, но будет использоваться аббревиатура. Дело урегулировано этим соглашением", - говорится в заявлении IBU.

Стороны отказались от рассмотрения дела в CAS. При этом они не уточнили, был ли пункт о запрете на полное название СБР частью судебного спора. Однако во время чемпионата мира в Поклюке СБР в официальном письме выразил IBU "обоснованное несогласие с ограничением на использование официального названия "Союз биатлонистов России".

Аналогичный запрет будет действовать и в отношении Олимпийского комитета России. На Играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать в составе команды ROC, полное название Russian Olympic Committee будет запрещено использовать.

Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут использовать государственные символы по причине двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу после судебного разбирательства в CAS по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории.