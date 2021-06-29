Исинбаева: российские легкоатлеты находятся в напряженном состоянии перед Олимпиадой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, которые вошли в список спортсменов для участия на Олимпийских играх в Токио, находятся в напряженном состоянии. Такое мнение на пресс-конференции народного проекта в поддержку сборной России на Олимпиаде высказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Во вторник Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) представила список из десяти спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх. В него вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

"Наверное, правильнее задать этот вопрос Ирине Приваловой (исполняющей обязанности президента ВФЛА - прим. ТАСС), я знаю, что она сильно болеет за каждого спортсмена, - сказала Исинбаева. - Те условия, в которые попала наша сборная, конечно, очень сложные, количество спортсменов, которых определили для выступления, также очень мало. Ясно, что многие спортсмены недовольны таким числом, потому что многие останутся "за бортом". Уверена, что у всех очень напряженное состояние, не знаю, насколько оно мотивирует к выступлениям".

"Но те 10 человек, которые поедут защищать честь страны, конечно, достойны любой похвалы, любой награды. Все равно каждый из них априори будет героем. При таких условиях не только тяжело тренироваться и держать мотивацию, но и выступать", - добавила Исинбаева.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без флага и гимна страны.