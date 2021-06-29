Саблистку Великую и волейболиста Михайлова рекомендовали в качестве знаменосцев на Игры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал российской делегации на Олимпийских играх в Токио сделать знаменосцами чемпионов Игр волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома ОКР сообщил глава организации Станислав Поздняков.

"Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека - на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.