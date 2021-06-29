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Олимпиада в Токио

Саблистку Великую и волейболиста Михайлова рекомендовали в качестве знаменосцев на Игры

Все национальные олимпийские комитеты будут представлены на Олимпиаде двумя знаменосцами
Софья Великая Сергей Бобылев/ТАСС
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Софья Великая
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал российской делегации на Олимпийских играх в Токио сделать знаменосцами чемпионов Игр волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома ОКР сообщил глава организации Станислав Поздняков.

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"Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека - на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.

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