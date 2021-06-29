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Фигурное катание

Этап Гран-при по фигурному катанию перенесен в Сочи из-за уменьшения размеров площадок

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что размеры площадок влияют на выступления фигуристов
Арена "Айсберг" Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Арена "Айсберг"
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 перенесен из Москвы в Сочи в связи с переходом столичных ледовых площадок на новые размеры. Об этом ТАСС сообщили президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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Во вторник пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала распределение участников по этапам серии Гран-при. Российский этап запланирован в Сочи, хотя в предыдущие годы его принимала Москва.

"В связи с тем, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переходе на размер площадки 26х60 вместо 30х60, все московские арены переводятся на этот размер", - сказал Горшков.

Коган отметил, что размеры площадок влияют на выступления фигуристов. "Уменьшение катка на четыре метра довольно существенно, Олимпийские игры в этом году будут проходить на 30х60, - добавил Коган. - Проводить на такой площадке соревнования в этом сезоне нецелесообразно, поэтому турнир перенесен на арену "Айсберг".

Все московские арены, на которых можно проводить турниры по фигурному катанию, являются аренами команд Континентальной хоккейной лиги.

Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.

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