Этап Гран-при по фигурному катанию перенесен в Сочи из-за уменьшения размеров площадок

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 перенесен из Москвы в Сочи в связи с переходом столичных ледовых площадок на новые размеры. Об этом ТАСС сообщили президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Этап серии Гран-при по фигурному катанию в олимпийском сезоне пройдет в Сочи

Во вторник пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала распределение участников по этапам серии Гран-при. Российский этап запланирован в Сочи, хотя в предыдущие годы его принимала Москва.

"В связи с тем, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переходе на размер площадки 26х60 вместо 30х60, все московские арены переводятся на этот размер", - сказал Горшков.

Коган отметил, что размеры площадок влияют на выступления фигуристов. "Уменьшение катка на четыре метра довольно существенно, Олимпийские игры в этом году будут проходить на 30х60, - добавил Коган. - Проводить на такой площадке соревнования в этом сезоне нецелесообразно, поэтому турнир перенесен на арену "Айсберг".

Все московские арены, на которых можно проводить турниры по фигурному катанию, являются аренами команд Континентальной хоккейной лиги.

Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.