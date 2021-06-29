Тарасова считает, что не все хоккейные площадки в России стоит уменьшать

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Не все катки на хоккейных аренах в России следует уменьшать, чтобы соответствовать размерам Международной федерации хоккея (IIHF), так как, кроме хоккейных турниров, на них также проводятся соревнования по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во вторник пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала распределение участников по этапам серии Гран-при. Российский этап запланирован в Сочи, хотя в предыдущие годы его принимала Москва. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщили ТАСС, что данное решение принято в связи с тем, что все московские арены переводятся на размер площадки 26х60 м вместо 30х60 м, принятый IIHF. Предстоящие Олимпийские игры в Токио будут проходить на катке размером 30х60.

"Я думаю, что в Сочи все получат огромное удовольствие от соревнований, а спортсмены, которые не были на Олимпийских играх, несмотря на то, что сейчас уже другое четырехлетие, получат его от Сочи и посмотрят, что такое наше Черное море", - сказала Тарасова.

"Но другой вопрос в том, что не все площадки надо уменьшать, потому что, кроме хоккеистов, которые сейчас не являются чемпионами, у нас есть чемпионы. Медали у нас точно такие же, их много. Поэтому я думаю, что неправильно будет уменьшать все площадки, нужно оставить как уменьшенные, так и большие. Просто для пользы дела", - отметила собеседница ТАСС.

Все московские арены, на которых можно проводить турниры по фигурному катанию, используются командами Континентальной хоккейной лиги.

Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.