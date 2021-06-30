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НХЛ

Фетисов надеется, что признание Капризова в НХЛ поможет ему достичь больших результатов

Россиянин был признан лучшим новичком регулярного сезона лиги
Вячеслав Фетисов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Признание нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) должно помочь ему достичь более высоких результатов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды - как игрок, один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов.

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В ночь на среду Капризов был признан лучшим новичком регулярного сезона лиги.

"Молодец, поздравляю его! Выиграл Олимпиаду для страны, поехал в НХЛ, заявил о себе. Хочу пожелать ему хорошей карьеры, чтобы все планы, которые он наметил, осуществились. В НХЛ никого просто так не признают, поэтому сомнений в его успехе нет", - сказал Фетисов.

Чтобы стать лицом НХЛ, нужно приложить немало усилий, отметил Фетисов. "Для этого нужно много чего уметь, стараться, поэтому надеюсь, что это первое признание поможет ему нацелиться на большие результаты - это очень непросто. Очень тяжело стать лучшим новичком, но еще тяжелее стать лучшим хоккеистом на протяжении всей карьеры, поэтому я ему это и пожелал, чтобы все сложилось", - сказал он.

По итогам регулярного чемпионата Капризов забил больше всех голов (27), набрал больше всех очков (51), стал лидером по голам в большинстве (8) и по количеству бросков (157) среди новичков.

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