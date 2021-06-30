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Олимпиада в Токио

Кириленко: матч против мексиканцев стал самым слабым у сборной России при Базаревиче

Глава Российской федерации баскетбола отметил, что команда максимально усложнила себе задачу выхода в плей-офф олимпийской квалификации
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч против сборной Мексики в олимпийской квалификации стал самым слабым у сборной России при Сергее Базаревиче, но шансы в турнире еще остаются. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

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Мужская сборная России по баскетболу со счетом 64:72 уступила команде Мексики в первом матче группового этапа квалификации к Олимпийским играм. Соревнования проходят в хорватском Сплите.

"Это самая плохая игра, которую я видел у сборной России при Сергее Базаревиче. Мы максимально усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Надеюсь, завтра команда сможет собраться и дать шанс не только себе, но и нам как болельщикам", - сказал Кириленко.

Сборной России для попадания в полуфинал квалификации необходимо побеждать команду Германии с разницей в восемь и более очков. Встреча пройдет в четверг.

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Кириленко, Андрей ГеннадьевичОлимпиада в Токио
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