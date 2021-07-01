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Уимблдон

Блинкова проиграла лидеру мирового рейтинга Барти во втором круге Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 25-летней австралийки

ТАСС, 1 июля. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Австралии Эшли Барти в матче второго круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 25-летней австралийки. В следующем круге Барти сыграет с чешкой Катериной Синяковой (64-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации).

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Блинковой 22 года, она занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Roland Garros (2019).

Барти идет на первой строчке в рейтинге. На счету австралийской спортсменки 11 титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Roland Garros в 2019 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.

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