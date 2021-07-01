Швейцария не рекомендовала посещать матч Евро в Санкт-Петербурге невакцинировавшимся

"Вариант коронавируса "Дельта" имеет там [в России] взрывное распространение. Тем, кто не вакцинировался, я рекомендую не ехать туда. Если прививка сделана, то можно поехать, но существует определенный риск. Нужно быть внимательными", - сказал он.

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Швейцарии призвали футбольных болельщиков соблюдать санитарные меры предосторожности во время поездки в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Испании, учитывая распространение в России штамма "Дельта" коронавируса. Глава швейцарского МВД Ален Берсе, в сферу полномочий которого входят вопросы здравоохранения, заявил в четверг в интервью телекомпании RTC , что не рекомендует поездку на футбольный матч в город на Неве тем, кто не сделал прививку.

В свою очередь, министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд заявила, что собирается присутствовать на матче сборных Швейцарии и Испании, чтобы поддержать швейцарскую команду. "Я дважды вакцинирована, поэтому ощущаю себя в безопасности", - отметила глава ведомства. Она сообщила, что во время поездки в Санкт-Петербург будет соблюдать необходимую санитарную дистанцию и носить защитную маску.

Как указала в комментарии RTC, несмотря на рост заболеваемости в России, Швейцария на настоящий момент не включила ее в список государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом.

Количество подтвержденных случаев зараженных коронавирусом в РФ за последние сутки возросло на 23 543, это максимальное значение с 17 января. Число летальных исходов возросло за сутки на 672, это новый максимум с начала пандемии.

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. В 1/8 финала сборная Швейцарии выбила из борьбы чемпионов мира французов, победив в серии послематчевых пенальти.