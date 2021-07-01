Веснина проиграла Гауфф во втором круге Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 17-летней американки, которая посеяна на турнире под 20-м номером. В следующем круге она сыграет с победителем матча между словенкой Кайей Юван, которая занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и француженкой Кларой Бурель (143-й номер рейтинга).

Веснина в декабре 2020 года возобновила выступления после рождения ребенка. Она занимает 370-е место в рейтинге WTA, в основную сетку Уимблдона спортсменка попала по специальному рейтингу. Высшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2016 году.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Гауфф является 23-й ракеткой мира, в ее активе одна победа на турнирах под эгидой ассоциации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для нее является выход в четвертьфинал Roland Garros (2021). Она во второй раз выступает на Уимблдоне, в 2019 году она завершила выступление на турнире в четвертом круге.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.