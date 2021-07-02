Сорокин считает, что Россия сделала максимум для успеха Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В пятницу в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоялся матч 1/4 финала Евро-2020, в котором сборная Испании обыграла команду Швейцарии (1:1, 3:1 - по пенальти). Эта встреча стала седьмой и последней для российского города в рамках этого турнира. Ранее в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа.

"Думаю, что оценивать успех организации Евро в Санкт-Петербурге должны все же не мы, а те, ради кого были направлены наши усилия - болельщики, журналисты, наши партнеры, - сказал Сорокин. - В целом, мне кажется, в этих условиях было сделано все возможное. Условия были непростые - с самого начала было много изменений, поворотов, неожиданностей, но в целом, считаю, что мы как Российская Федерация сделали максимум для успеха Евро в Санкт-Петербурге".

"Мне кажется, с организационной точки зрения все удалось. Мы приняли иностранных болельщиков и заполнили стадион, насколько это было возможно. Даже с учетом того, что стадион был неполный, атмосфера, особенно сегодня, была фантастическая", - добавил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

Собеседник агентства также отметил работу фан-зон в Санкт-Петербурге во время турнира. "Они тоже не были заполнены до отказа, но в наше время это вполне понятно. Все свои обязательства перед УЕФА мы выполнили", - резюмировал Сорокин.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня, финальный матч состоится 11 июля. Игры турнира проходили в Амстердаме, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене и Севилье. В календаре соревнований осталось шесть игр, они пройдут в Мюнхене (Бельгия - Италия, 2 июля), Баку (Чехия - Дания, 3 июля), Риме (Украина - Англия, 3 июля) и Лондоне (полуфиналы 6 и 7 июля, а также финал).