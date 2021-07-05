Федун объяснил включение Клейменова в совет директоров "Спартака"

ТАСС, 5 июля. Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов является пламенным фанатом футбольного клуба "Спартака" и находится в хорошем взаимодействии с государственной властью. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил владелец клуба Леонид Федун.

Клейменов вошел в состав совета директоров московского клуба 30 июня.

"Кирилл - мой старый товарищ, - сказал Федун. - Он пламенный фанат "Спартака". Помню его с тех пор, когда он регулярно ходил на стадион - еще до того, как стал медийным лицом Первого канала. Понятно, что теперь ему тяжело найти столько времени".

"Так как у нас сейчас достаточно сложная информационная ситуация, я поблагодарил его за то, что он сразу смог включиться в работу. Он будет содействовать клубу в рамках взаимодействия с нашим медиадепартаментом, а также надеюсь на его мощный GR-ресурс (взаимодействие с государственными структурами - прим. ТАСС)", - добавил он.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и выступит в квалификации Лиги чемпионов.