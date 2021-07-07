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Евро-2020

Премьер-министр Испании поздравил сборную Италии с выходом в финал Евро

Итальянцы обыграли испанцев в серии пенальти

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес после поражения национальной команды в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу против сборной Италии поздравил подопечных Роберто Манчини с выходом в финал турнира. Сообщение политика было опубликовано в среду на его странице в Twitter.

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"Сегодня мы гордимся нашей сборной больше, чем когда-либо. За вами было интересно следить до самого конца, вы сыграли важнейшую роль на Евро-2020, а в будущем еще порадуете нас своими многочисленными успехами. Поздравляю Италию с выходом в финал", - написал Санчес.

"Спасибо, огромное спасибо сборной [Испании]", - поблагодарила команду в Twitter глава МИД страны Аранча Гонсалес Лая.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, голами отметились Федерико Кьеза (60-я минута) и Альваро Мората (80). Итальянские футболисты одержали победу в серии пенальти со счетом 4:2. Испанцы стали обладателями бронзовых медалей Евро-2020, а сборная Италии в четвертый раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где ей предстоит сразиться с победителем второго полуфинального матча между командами Англии и Дании, который пройдет в среду на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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