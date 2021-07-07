Парни снова наши. Сборная России по пляжному футболу выступит на ЧМ с музыкой Чайковского

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по пляжному футболу в Москве за полтора месяца до начала турнира утвердили символику сборной России. Команда под руководством старшего тренера Михаила Лихачева не сможет использовать на домашнем турнире государственные символы - флаг, герб и гимн. Ограничения в отношении российской сборной связаны с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В пресс-службе чемпионата мира в среду ТАСС сообщили, что хозяева турнира сыграют в форме без герба страны, а гимн заменит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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"В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета России, так как на официальной эмблеме РФС [Российского футбольного союза] располагается символ страны - двуглавый орел", - отметили организаторы турнира. С заменой гербу РФ определились довольно быстро - как сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России, на футболках игроков будет изображен логотип с надписью "Наши парни". "Мы финализируем с ФИФА [Международной федерацией футбола] окончательный формат формы, в котором сыграет сборная России на чемпионате мира. Его место [герба РФ] займет логотип "Наши парни". В остальном форма сборной будет в той же цветовой гамме, в какой играла наша национальная сборная", - рассказали в команде. "Будем защищать цвета нашей Родины" Старший тренер сборной России Михаил Лихачев заявил ТАСС, что решение не удивило команду. "То, что мы не сможем сыграть под флагом своей страны и не сможем слушать перед матчами наш гимн, лично для меня достаточно грустный момент. Тем не менее понятно, что мы будем защищать цвета нашей Родины, нашей любимой России. Мы приложим все усилия, чтобы выступить на чемпионате мира в Москве максимально успешно", - сказал специалист.

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Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского уже не в первый раз в сложившихся условиях становится заменой государственному гимну на чемпионатах мира. Ранее классическая музыка была выбрана, в частности, российскими хоккеистами, фигуристами и конькобежцами. "Я в выборах [мелодии, которая будет использоваться вместо государственного гимна] не участвовал, это прерогатива нашего руководства. Мы понимаем, что гимн для нас один - это гимн Российской Федерации", - добавил собеседник агентства, заверив, что команда готова к тому, что предстоящий чемпионат мира будет для нее "не слишком привычным мероприятием". Решение о том, что 21-й чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России, было принято на заседании совета ФИФА в Шанхае в октябре 2019 года. Конкурентами нашей страны в борьбе за право провести мировое первенство были Чили и Сальвадор. В 2019 году сборная России приняла участие в Межконтинентальном кубке в Дубае и чемпионате мира в Парагвае, в 2020-м для национальной команды были выделены шесть окон для участия в турнирах. Из-за пандемии коронавируса ни один из них не состоялся.

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В апреле сборная России приняла участие в турнире "Интеркап", где также выступали российские клубы. Подопечные Лихачева выиграли четыре матча из пяти, только в серии пенальти уступив "Кристаллу" (5:5, 4:5). В июне национальная команда провела три матча в Евролиге, обыграв сборные Испании (6:5, доп. время), Белоруссии (5:3) и Турции (5:1). История чемпионатов мира Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2004 года включительно соревнования проводились не под эгидой ФИФА. За этот период сборная Бразилии выиграла турнир девять раз, в 2001 году победу одержала команда Португалии, соревнования проходили ежегодно в Рио-де-Жанейро. До 2009 года турнир проводился ежегодно, после чего сильнейшую команду мира в пляжном футболе стали определять раз в два года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, россияне в 2019 году заняли третье место. Всего на счету российских спортсменов две победы на мировых первенствах (2011, 2013).

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