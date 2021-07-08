Стерлинг заявил, что не сомневался в победе сборной Англии после пропущенного мяча

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии верили, что могут отыграться и победить в полуфинальном матче чемпионата Европы против датчан. Об этом рассказал полузащитник английской команды Рахим Стерлинг, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг англичане победили в дополнительное время сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы (2:1).

"Это была потрясающая игра, пришлось постараться. Мы пропустили в первый раз на турнире, но хорошо ответили и показали дух. Мы знали, что будет сложно, но сохраняли терпение и знали, что благодаря нашей технике и агрессии с нами все будет хорошо", - сказал Стерлинг.

В финале сборная Англии 11 июля на "Уэмбли" сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.