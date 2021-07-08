Капитан "Тампы" Стэмкос прокомментировал победу клуба в финале Кубка Стэнли

"Тампа" дома со счетом 1:0 обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Команда выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли.

ТАСС, 8 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" через многое прошел, чтобы выиграть второй Кубок Стэнли подряд. Такое мнение высказал капитан команды Стивен Стэмкос, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

"Это невероятно, - сказал Стэмкос. - Я знаю, звучит как клише, но я не могу найти слов. Мы через многое прошли за последний год, через взлеты и падения, через прошлогодний "пузырь", но все равно смогли выиграть второй раз подряд. Потрясающе".

Защитник "Тампы" Виктор Хедман считает, что выиграть Кубок Стэнли на глазах семьи и друзей - особенное ощущение. "Никогда не думал, что испытаю это в своей жизни, - сказал Хедман. - Объяснить это невозможно, выиграть Кубок Стэнли перед своими болельщиками - это просто неописуемо. Последние пару лет войдут в историю, эта команда, эти игроки - это навсегда".

В прошлом сезоне "Тампа" стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). В активе команды три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020, 2021), в 2015 году "Тампа" в финале проиграла "Чикаго" (2-4).