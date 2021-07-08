Кучеров: вратарь "Тампы" Василевский потрясающе играл в плей-офф НХЛ

В ночь на четверг "Тампа" выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1). Василевский сыграл в 23 матчах плей-офф и одержал 15 побед, проведя пять матчей "на ноль". Он был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

"Василевский играл потрясающе, - сказал Кучеров. - Я говорил ему каждый день, что он лучший игрок. Сегодня он был на голову выше, все время держал нас в игре. Еще один шатаут - это замечательно".

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин стал лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он также вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мирового первенства. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.