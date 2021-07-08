Дасаев: Пикфорд допустил ошибку в моменте с пропущенным голом в полуфинале Евро

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд совершил ошибку при выборе позиции, поэтому пропустил гол от полузащитника датчан Миккеля Дамсгора в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев.

В среду сборная Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне обыграла в дополнительное время команду Дании со счетом 2:1 и вышла в финал первенства Европы. Голкипер англичан Пикфорд до этого не пропускал голов на турнире. Дамсгор забил со штрафного на 30-й минуте.

"Может быть, ошибся, потому что встал к дальней штанге, - сказал Дасаев. - Нужно было немного сместиться, думаю, он выбрал ошибочную позицию. Если честно, игра Пикфорда на турнире не очень понравилась: англичане просто хорошо играли в обороне, у него было мало работы. Когда она появилась, случился такой гол, можно сказать, его ошибка".

Пикфорду 27 лет, с 2017 года он выступает за "Эвертон". В минувшем сезоне чемпионата Англии он провел 31 матч, пропустив 39 голов и сыграв десять раз "на ноль". В составе сборной Англии голкипер принял участие в 37 играх, в которых пропустил 28 мячей и 19 раз сыграл "на ноль".

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Сборная Англии в финальном матче сыграет с командой Италии на "Уэмбли". Встреча начнется в 22:00 мск.