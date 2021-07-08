УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам полуфинала Евро Англия - Дания

ТАСС, 8 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело по трем пунктам по итогам полуфинального матча чемпионата Европы между командами Англии и Дании. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Встреча прошла 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой англичан в дополнительное время со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн, который удачно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти, удар с 11-метровой отметки отразил голкипер датской команды Каспер Шмейхель.

УЕФА инициировал дело по факту использования лазерной указки болельщиками, которые пытались ослепить Шмейхеля во время пенальти, а также в связи с ненадлежащим поведением болельщиков во время исполнения гимна Дании и использованием пиротехники на трибунах.

Отмечается, что соответствующий орган рассмотрит дело в ближайшее время.

Сборная Англии в финале чемпионата Европы сыграет с командой Италии, встреча пройдет 11 июля в Лондоне.