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Футбол в России

Терюшков: "Химкам" было важно продлить контракт с футболистом Глушаковым

Полузащитник подписал с клубом новый трехлетний контракт

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подмосковному футбольному клубу "Химки" было важно продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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В четверг "Химки" объявили о продлении контракта с Глушаковым. Новое соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24. Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года.

"Мы рады, что состоялось продление контракта с Денисом, - сказал Терюшков. - Не слишком ли длинный контракт для возрастного игрока? Нет, потому что Денис готов и хочет играть. Его работоспособность говорит о том, что это небольшой контракт".

"Денис является одним из лидеров команды, мы изначально рассчитывали на то, что он останется. Рады, что договорились и что он принял наше предложение. Я думаю, что и ему комфортно в клубе, с боевым коллективом, с хорошим тренером. Важно было сохранить Дениса в клубе", - добавил Терюшков.

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 турах. Глушаков провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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