Закарян: формат премии в фигурном катании изменен из-за сложного сезона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Формат премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в фигурном катании пришлось изменить в связи с непростым сезоном-2020/21, единственным крупным международным событием которого стал чемпионат мира в Стокгольме. Об этом ТАСС рассказал продюсер Ари Закарян, которому принадлежит идея создания премии.

Церемония премии пройдет 10 июля онлайн, ее участниками от России станут чемпионы мира Анна Щербакова и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как ранее сообщила пресс-служба ISU, награду в этом году будут вручать лишь в номинации "За жизненные достижения" ("Lifetime Achievement Award"). 10 июля участники шоу подключатся онлайн из разных точек мира. Продюсером премии, как и год назад, выступил владелец шоу Art on Ice Оливер Хёнер.

"Первая премия прошла в онлайн-формате, и это было лучшее, что мы на тот момент могли сделать, - рассказал Закарян. - Сейчас мы также вынуждены проводить ее в онлайн-формате, и все это, к сожалению, серьезно отличается от того, как изначально задумывалось, - праздник мирового фигурного катания со всеми обязательными атрибутами. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и формат предстоящей премии будет изменен, поскольку в этом году международного сезона практически не было - только чемпионат мира".

"Надеюсь, в следующем году третья церемония ISU Skating Awards пройдет наконец в нормальном виде. Но сейчас мы должны продолжать то, что начали два года назад, - останавливаться нельзя, ведь люди должны понимать, что это есть и это будет. Это важно для всей международной семьи фигурного катания", - подчеркнул Закарян.

В прошлом году представители России стали победителями в двух дисциплинах. Лучшим тренером была признана Этери Тутберидзе, а лучшим новичком - Алена Косторная.