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Футбол в России

С небес на землю. Космическая миссия Станислава Черчесова в сборной России завершилась

После неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы тренер все же не сумел удержаться на своем посту
Станислав Черчесов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Станислав Черчесов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Станислав Черчесов покидает сборную России - ему не простили провального выступления на чемпионате Европы по футболу, и дело даже не в результате. Атмосфера вокруг национальной команды стала слишком токсичной, особенно после пресс-конференции тренера по итогам турнира.

' ФИФА/YouTube'

Стало окончательно понятно, что Черчесову со сборной дальше не по пути. В публичном поле он не сумел доходчиво обрисовать свое видение будущего команды, как и причины неудачи на Евро. Общий негатив вокруг сборной в итоге затмил положительные воспоминания о ее ярком выступлении на чемпионате мира 2018 года в России.

"Ты просто космос, Стас" - слова этой песни, которая стала хитом три года назад, утратили свою актуальность, как и акция "Усы надежды". Падение доверия к тренеру со стороны болельщиков сейчас достигло максимального значения. Впрочем, Черчесов и не ставил задачи стать любимчиком болельщиков. Его основной посыл заключался в том, что он как государственный человек должен выполнять поставленные перед ним задачи. И он как мог их выполнял.

Свою главную миссию в сборной России он все же выполнил, подарив российским болельщикам праздник на домашнем чемпионате мира - исторический выход в четвертьфинал турнира. И получил в ответ полагающиеся "государственному служащему" награды - орден, звание заслуженного тренера и новый контракт с внушительной зарплатой - €2,5 млн евро в год, который ему частенько припоминали по ходу Евро. До выступления на турнире о его зарплате особо не вспоминали, потому что причин не было - Черчесов продолжал выполнять стоявшие перед ним задачи. Попадание в финальную стадию чемпионата Европы - главная из них.

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Достижение основных целей позволяло закрывать глаза на проблемы, которые периодически поднимались после неудачных матчей команды. И их было немало: за пять лет под руководством Черчесова сборная сыграла 57 матчей, из которых 20 закончились поражениями (еще было 24 победы и 13 ничьих). Причем в послужном списке тренера была только одна победа над топовым соперником, и то в серии послематчевых пенальти в матче чемпионата мира с испанцами.

Россияне при Черчесове играли и с бразильцами, и с аргентинцами, и с французами, неоднократно - с бельгийцами. Побед - ноль, проигрышей с крупным счетом - достаточно, в том числе и на чемпионате мира от уругвайцев (0:3). А еще на его долю выпал разгром от сербов - в ноябре 2019 года, когда российская сборная боролась за выход в элитный дивизион Лиги наций. Черчесов в этом турнире дважды безуспешно пытался поднять команду на новый уровень, и это тоже наверняка учитывалось сейчас при обсуждении вопроса о его будущем в сборной.

' Матч ТВ/YouTube'

Новая эра

Как раз после того матча с сербами, в котором россияне пропустили пять безответных мячей, Черчесов чуть ли не впервые пришел на откровенное общение с журналистами в прямой эфир. Он запомнился перепалкой тренера с одним из ведущих и фразой про "золотой актив", когда речь шла о нежелании Черчесова больше доверять молодым талантливым российским игрокам.

Возможно, для большинства болельщиков тот эфир стал отправной точкой возвращения Черчесова из космоса на землю. Которому к тому же предшествовала серия неудачных матчей в Лиге наций.

Неубедительная игра на Евро окончательно разрушила имидж тренера - триумфатора чемпионата мира. И дело даже не в поражениях от бельгийцев и датчан, они вполне объяснимы: первые - лидеры мирового рейтинга, вторые - замыкают его десятку и сейчас дошли до полуфинала турнира. Огорчило больше содержание игры россиян: в этих матчах они ничего не могли противопоставить соперникам, особенно блекло выглядели их атакующие действия. В этом плане игра российской сборной сильно контрастировала на фоне выступления команд, равных ей по силе. К ним можно причислить команды Венгрии, Швейцарии, Польши, Швеции, Украины.

Сейчас сборную будет ждать обновление. Выступление за национальную команду скоро могут прекратить Юрий Жирков, Артем Дзюба, Федор Кудряшов. В такой ситуации руководство Российского футбольного союза решило доверить строительство новой команды другому специалисту. Он и должен будет выполнить поставленную еще перед Черчесовым задачу - вывести сборную России на чемпионат мира 2022 года в Катаре, который пройдет в декабре.

' Телеспорт/YouTube'

Но одним только результатом сейчас вряд ограничатся. Опыт сотрудничества с Черчесовым показал, что тренер - это не просто госслужащий по выполнению задач. Он должен быть человеком,который способен сплотить болельщиков вокруг команды даже в трудные для нее времена. Как на Евро это удалось датчанину Касперу Хьюлманду. Человеку, который помимо работы тренером национальной команды внес большой вклад в развитие футбола в своей стране. Российскому футболу такой вклад тоже не помешал бы.

Теги
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