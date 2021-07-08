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Хоккей в России

Павел Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Двукратный призер Олимпийских игр отметил, что "постарается сделать все возможное, чтобы усилить российский хоккей, применить свой опыт и знания"
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре Александр Щербак/ТАСС
Описание
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Павел Буре стал специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Буре будет отвечать за международные отношения, представлять интересы ФХР во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в совете Международной федерации хоккея (IIHF) в случае его избрания в этот орган. Ранее совет организации покинул президент ФХР Владислав Третьяк.

"Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам, - сказал Буре. - Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийские игры в Пекине".

"Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе острые темы с руководством IIHF и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его", - добавил он.

Буре является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года, а также финалистом Кубка Стэнли в составе "Ванкувера". Входит в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы. Буре стал первым в истории российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен из обращения командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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