Роман Ротенберг заявил, что успех россиян в Кубке Стэнли важен для отечественного хоккея

В ночь на четверг "Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, выиграла трофей второй раз подряд, Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка (восемь шайб + 24 передачи). "Надо поздравить Сергачева, Василевского и Кучерова. Для нашего хоккея очень важно иметь таких игроков, на примере которых могут учиться молодые хоккеисты. Такие победы важны для российского хоккея, а команд, которые добивались двух чемпионств подряд в современной истории, очень мало, и это о многом говорит", - сказал Ротенберг.

"Кучеров, Сергачев и Василевский - это те игроки, которые всегда приезжают в сборную, отличаются своими лидерскими качествами в раздевалке, все они очень сильные личности. Я думаю, что все три хоккеиста в этом смысле похожи: они являются лидерами по духу не только на льду. Мы видим, как они друг друга поддерживают, всегда вместе и стоят друг за друга, это, конечно, показывает, что они командные игроки", - добавил он.

Василевский был признан самым ценными игроком плей-офф НХЛ и получил "Конн Смайт Трофи", став третьим россиянином и первым российским вратарем, завоевавшим этот приз. "Все понимают, что на сегодняшний день Андрей Василевский - вратарь, который в каждом матче показывает какие-то невероятные вещи, обыграть его становится все сложнее и сложнее, он игрок высокого уровня, такой может в одиночку обыгрывать любые команды. В современном хоккее роль вратаря с каждым разом увеличивается, сама фигура голкипера стала ключевой, не зря в финале Кубка Стэнли играли два сильнейших представителя этого амплуа - олимпийский чемпион Кэри Прайс и Андрей Василевский, который на сегодняшний день является первым вратарем в мире. Это командная победа, но все мы понимаем, насколько важно иметь сильного вратаря. Зная Андрея Василевского не один год и работая с ним, мы прекрасно понимаем, за счет чего его команда добивается побед", - сказал Ротенберг.

В составе "Монреаля" два матча в финале Кубка Стэнли провел 21-летний российский защитник Александр Романов. "Романова, наверное, могли бы больше выпускать и давать больше игрового времени, но это решение тренерского штаба "Монреаля". Несмотря на то, что он сыграл очень немного, он сумел забить гол, я думаю, этому радовались все, в финале Кубка Стэнли на льду появилось не так много игроков 2000 года рождения, это очень высокий уровень. Для сборной России это тоже очень важно, так как это игрок, который может приносить пользу, всегда с удовольствием приезжает и показывает высочайший уровень хоккея". - отметил собеседник ТАСС.